Donald Tusk może świętować! To pierwszy raz w historii

Widzowie TVP zaskoczeni. Na końcu "19:30" wydano specjalne oświadczenie do Donalda Tuska

Donald Tusk cały czas stara się utrzymać sympatię swoich wyborców i zaskarbić sobie zaufanie nowych osób. Nie zawsze jest łatwo, a jednak w najnowszym sondażu IBRIS przeprowadzonym dla Onetu, w którym badano zaufanie Polaków do polityków, odniósł duży sukces.

Jak się okazało, pierwsze miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 43 proc. badanych. Drugie miejsce zajął właśnie Donald Tusk, któremu ufa 42,9 proc., notując wzrost o 2,3 pkt. proc. To pierwszy raz od maja, kiedy zajął tak wysokie miejsce. Podium zamyka prezydent RP Andrzej Duda, który uzyskał 40,3 proc. czyli o 2,5 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Kolejne miejsce należy do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, któremu ufa 37,6 proc. respondentów (o 1,7 pkt. proc. więcej). Na dalszych miejscach znaleźli się Adam Bodnar, Mateusz Morawiecki, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kaczyński, Piotr Zgorzelski, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Małgorzata Kidawa-Błońska, Krzysztof Bosak, Krzysztof Gawkowski, Roman Giertych, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.

Jak zauważa Onet, to pierwszy raz w historii, gdy dwa pierwsze miejsca w rankingu zaufania należą do polityków KO. To wspaniała wiadomość dla Donalda Tuska, który z pewnością może świętować ten sukces.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej