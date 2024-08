i Autor: PAP/Tomasz Waszczuk

O czym będą rozmawiać?

Donald Tusk i Rafał Trzaskowski na Campus Polska Przyszłości. Wieczorna debata

Campus Polska Przyszłości 2024 to wydarzenie organizowane już po raz czwarty. To trwające przez tydzień wydarzenie, podczas którego uczestnicy w debatach, panelach i warsztatach rozmawiają na określone tematy. Są to zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa - zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym, kompetencje przyszłości, blok tematów określanych jako "różnorodne społeczeństwo", a także szeroko rozumiany komfort życia oraz gospodarka i technologie. Podczas większości dyskusji uczestnicy będą mogli zadawać zaproszonym gościom pytania.