Film o służbie granicznej w Polsce

W sobotę, 23 września, o godz. 21:15 na antenie TVP Info będzie można obejrzeć po raz kolejny dokumentalny film przedstawiający pracę polskich pograniczników na granicy z Białorusią. W filmie zatytułowanym "Na granicy" zestawiono m.in. wypowiedzi lokalnych mieszkańców i przedstawicieli służb mundurowych. Film przedstawia pracę polskich pograniczników i wydarzenia, jakie miały miejsce w związku z kryzysem migracyjnym, kiedy to na granicy polsko-białoruskiej wybudowano wielki mur mający chronić Polskę przed napływem nielegalnych emigrantów.

"Na granicy" to prawdziwe historie tych, którzy bronią Polski, bronią polskich granic. To historie żołnierzy, strażników granicznych. To opowieść o tym, jak w pewnym momencie atakowani byli nie tylko przez agresywnych, zwiezionych przez (Aleksandra) Łukaszenkę i (Władimira) Putina migrantów, ale także przez polityków polskiej opozycji, którzy właśnie w taki sposób postanowili wykorzystać ich do politycznej walki" - słyszymy w filmie dokumentalnym.

Dlaczego właśnie teraz zdecydowano się na powtórną emisję filmu "Na granicy"? Przyczyna raczej jest oczywista. To odpowiedź na bardzo głośny film Agnieszki Holland zatytułowany "Zielona granica". Zaś dokument Marcina Tulickiego będzie emitowany w sobotę, 23 września 2023 roku, o godz. 21:15 na antenie TVP Info oraz jest cały czas dostępny na platformie You Tube.

