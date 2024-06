"Dla Tuska układ jest idealny". Marek Sawicki ostro komentuje wynik wyborczy Trzeciej Drogi!

Jest Europejski Nakaz Aresztowania Szmydta! A co on na to? Śmieje się i pokazuje TAKIE zdjęcie!

- Dopóki Kosiniak-Kamysz z Hołownią nie zrozumieją, że mają tworzyć alternatywę dla PO i PiS i jasno postawić cele Trzeciej Drogi w rządzie, Trzecia Droga nie rozwinie się - mówił w rozmowie z portalem "Wirtualna Polska" Marek Sawicki.Polityk przyznał, że wybory do Parlamentu Europejskiego nigdy nie były łatwe dla PSL i Polski 2050, ale - wynik pokazuje, że "jest się czym przejmować".- Trzeba zmienić koncepcję funkcjonowania w rządzie. Jeśli Trzecia Droga jasno nie postawi sprawy, że mamy rząd koalicyjny, a nie rząd Donalda Tuska, to niech się rozwiąże i zapomni o projekcie - mówi Sawicki.Sawicki domaga się również od swoich liderów, aby realizowali postulaty własnych partii, a nie - oddawali pełne pole Donaldowi Tuskowi i Koalicji Obywatelskiej.

- To jest rząd czterech partii koalicyjnych. W związku z tym za każdym razem, jak się siada i uzgadnia, to trzeba podkreślać, że jeśli realizujemy projekt jednej partii, to realizujemy też projekty innych partii. Musi być zachowana równowaga - zaznacza marszałek senior.

ŻÓLTA KARTKA WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Sawicki zauważa, że wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, nie wieści Trzeciej Drodze wiele dobrego przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku. - Jeśli nie ma równowagi, to mamy sytuację, że dla Tuska układ duopolu politycznego jest idealny na wybory prezydenckie, co oczywiście nie jest potrzebne Trzeciej Drodze - dodaje.

Poseł PSL od miesięcy utrzymuje, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich może być Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski.

Według oficjalnych wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego Trzecia Droga zajęła czwarte miejsce z wynikiem 6,91 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 12,08 proc. Zwycięzcą wyborów do PE została Koalicja Obywatelska z 37,06 proc. głosów, a na drugim miejscu - z niewiele gorszym wynikiem 36,16 proc. - znalazło się PiS.

