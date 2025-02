Deportacje cudzoziemców z Polski – Siemoniak zapowiada wzrost liczby wydaleń

"Deportacje dotyczą tych osób, co do których przestępstwo ma lżejszy charakter. W dużej części są to przestępstwa przedłużenia pobytu bez pozwolenia, pracy bez pozwolenia, notoryczne wykroczenia drogowe" – powiedział minister.

"Te osoby [które popełniły ciężkie przestępstwa], jeśli są w Polsce aresztowane, to będą w Polsce sądzone. Oczywiście są porozumienia co do tego, że takie osoby mogą odbywać potem karę więzienia w swoim kraju" – podkreślił.