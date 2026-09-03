Rosja podjęła decyzję o zamknięciu niemieckiego Instytutu Goethego, zaostrzając konflikt dyplomatyczny z Berlinem.

To bezpośredni odwet za niemieckie zamknięcie Rosyjskiego Domu i konsulatu, będące z kolei reakcją na atak dronowy w Lipsku, za którym stoi Moskwa.

Berlin oskarża Kreml o "atak hybrydowy", a w sprawę zamieszani są podejrzani z powiązaniami ze służbami – sprawdź, co ujawniło śledztwo i jakie dalsze konsekwencje grożą relacjom.

Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku

Decyzja Ławrowa, jak tłumaczył polityk, to rosyjska reakcja na ostatnie decyzje Niemców. O co chodzi? Przypomnijmy, że w miniony wtorek, 1 września minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt oświadczył, że to Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Tym samym Berlin wprost przypisał Moskwie odpowiedzialność za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku.

Wiele państw europejskich, w tym Polska, wyraziło solidarność z Berlinem w tej sprawie. Jak można było się spodziewać: Kreml zdecydowanie odrzucił zarzuty, a co więcej, zagroził zdecydowaną odpowiedzią „na antyrosyjskie działania”.

Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem

Przypomnijmy: w nocy z 4 na 5 sierpnia 2026 roku w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot ten przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Teraz rząd niemiecki wprost wskazał, że za tymi zdarzeniami stała Federacja Rosyjska.

Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” oraz rozgłośnie publiczne NDR i WDR poinformowały w środę, 2 września, że podejrzanymi o próbę ataku są mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi. Pierwszy z nich utrzymuje powiązania z rosyjskimi służbami i miał być logistykiem oraz instruktorem planowanego zamachu. Drugi z podejrzanych był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa; porównanie śladów DNA wykazało zgodność ze śladami zabezpieczonymi na Litwie i w Finlandii.

Szef MSZ Niemiec: Rosja przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy

Co więcej, w miniony wtorek Johann Wadephul, szef MSZ Niemiec, oświadczył, że Kreml doprowadził do eskalacji i przeprowadził atak hybrydowy na Niemcy, musi więc liczyć się z konsekwencjami. Zapowiedział też dodatkowe sankcje wobec Moskwy. Poinformował opinię publiczną, że w odpowiedzi na odpowiedzialność Rosji za incydent na lotnisku w Lipsku rząd RFN zamknie konsulat generalny Rosji w Bonn oraz ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie.

Ławrow zamyka Instytut Goethego w Rosji

Na reakcję Rosji nie trzeba było długo czekać. W czwartek rano Ławrow ogłosił zamknięcie oddziału Instytut Goethego w Rosji wprost wskazując, że to odpowiedź na decyzje rządu niemieckiego.