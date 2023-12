"Debata o Polsce" w niedzielę 2 grudnia. Znamy listę uczestników

Tadeuesz Rydzyk śpiewał dla Macierewicza: „co by to było, gdyby cię nie było”

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu "Debata o Polsce". W niedzielę 2 grudnia o godz. 18 kolejna porcja publicystyki w najlepszym wydaniu. W debacie udział wezmą przedstawiciele komitetów wyborczych, które dostały się do Sejmu X kadencji, a także przedstawiciel prezydenta RP.

Tematów do rozmowy nie zabraknie, zwłaszcza, że zostało tylko ok. 10 dni do głosowania nad wotum zaufania do nowego rządu Mateusza Morawieckiego, a nowa koalicja sejmowa jest gotowa do przejęcia władzy. W Sejmie są już pierwsze efekty uzgodnień koalicji - m.in. przywrócono finansowanie procedury in vitro oraz powołano nowego Rzecznika Praw Dziecka.

W niedzielnej "Debacie o Polsce" 2 grudnia wezmą udział:

Marek Jakubiak - Kukiz '15

Grzegorz Napieralski - Koalicja Obywatelska

Rafał Kasprzyk - Polska 2050

Miłosz Motyka - Polskie Stronnictwo Ludowe

Katarzyna Ueberhan - Lewica

Witold Tumanowicz - Konfederacja

Debatę poprowadzi Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" i gospodarz programu "Raport Złotorowicza"