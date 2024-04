Debata o Polsce. Podsumowanie politycznego tygodnia

Przed nami niedzielna "Debata o Polsce". Tradycyjnie w studiu "Super Expressu" zagoszczą politycy, którzy rozmawiać będą o najbardziej aktualnych sprawach polskiej polityki, a tych nie brakuje. Wystarczy wspomnieć wydarzenia ostatniego tygodnia, w tym przede wszystkim m.in. wizytę Andrzeja Dudy w USA i Kanadzie oraz wszystko co z tym związane, a także start kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zaproszeni do programu Jana Złotorowicza goście to:

Dobromir Sośnierz – Konfederacja

Jarosław Sellin – Prawo i Sprawiedliwość

Stanisław Żaryn – Doradca Prezydenta RP

Mikołaj Dorożała – wiceminister klimatu i środowiska, Polska 2050

Paweł Bliźniuk – Koalicja Obywatelska

Maciej Konieczny - Lewica

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Debata o Polsce", oglądać ją można na kanale YouTube „Super Expressu" i na stronie głównej SE.pl.