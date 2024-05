"Debata Europejska". Oto goście niedzielnej debaty. Będzie ciekawie

To będzie już kolejna debata z cyklu „Debat Europejskich”, które organizuje "Super Express" w każdą niedzielę aż do eurowyborów! W debacie 19 maja o godz. 20 wezmą udział następujący goście:

Michał Szczerba - Koalicja Obywatelska

Karol Karski - Prawo i Sprawiedliwość

Michał Kamiński - Trzecia Droga

Konrad Berkowicz - Konfederacja

Krzysztof Śmiszek - Lewica

Janusz Korwin-Mikke - Bezpartyjni Samorządowcy

Reguły debaty są takie same, jak pierwszej z cyklu "Debat Europejskich". Debata zostanie podzielona na cztery części. W pierwszej do wszystkich uczestników debaty zostanie skierowane jedno i to samo pytanie. Będzie ono dotyczyło tematu migrantów i migracji. W drugiej części każdy uczestnik debaty może zadać trzy pytania innej osobie. Kolejna część to dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty losuje pytanie z puli 20 pytań wcześniej przysłanych od widzów. Czwarta część to podsumowanie.

Przypominamy, że "Debatę Europejską" będzie można oglądać na kanale "Super Expressu" na You Tube i na Se.pl.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POPRZEDNIEJ DEBATY: