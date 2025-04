Sprawa Mateckiego. Sąd zdecydował: może wpłacić kaucję. Nowe fakty

Co wolno, a co jest zakazane w czasie żałoby narodowej? Prawa ręka Tuska ujawnia zaskakujące szczegóły

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla posła Dariusza Mateckiego o kolejny miesiąc, czyli do 5 czerwca. Zdaniem śledczych to najlepsze rozwiązanie, bo uważają oni, że istnieje obawa, iż podejrzany mógłby utrudniać postępowanie, a do tego istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów.

Na profilu X na koncie Dariusza Mateckiego pojawił się wpis o następującej treści: - W dniu 23 kwietnia 2025 roku o godzinie 9:00 sąd rozpozna zażalenie obrońców na tymczasowy areszt. Areszt zastosowano na 2 miesiące, a to czy był on zasadny zbadane będzie dopiero po półtora miesiąca. W tym samym czasie prokurator domaga się przedłużenie aresztu o kolejny miesiąc - najpierw przedłużyć, a potem ustalić, czy areszt w ogóle ma sens. Ważne, żeby Dariusz Matecki nie wyszedł z aresztu przed wyborami... Darek - jesteśmy z Tobą! Wróci wolna Polska![Redakcja].

W środę 23.04 sąd zdecydował, że Matecki będzie mógł opuścić areszt, jeśli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł do 6 maja. Zdaniem adwokata posła, jest to kwota do zdobycia. W przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego środek zapobiegawczy, którym jest tymczasowy areszt, ma zostać zmieniony na wolnościowy, w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Adwokat Mateckiego, mecenas Kacper Stukan powiedział:

- Według informacji, które posiadamy, taka kwota jest realna (...) Jesteśmy z tego postanowienia bardzo zadowoleni, bo od samego początku wskazywaliśmy, że nie ma tutaj potrzeby stosowania aresztu i tak też sąd w pewnym sensie orzekł, że wystarczy ta kwota 500 tysięcy.

Zatrzymanie i tymczasowy areszt dla Mateckiego

Przypomnijmy, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki najpierw sam zrzekł się immunitetu, ale i tak to Sejm musiał wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i areszt. Do zatrzymania posła doszło w piątek (7 marca) rano w Warszawie, zatrzymania dokonali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura Krajowa postawiła politykowi sześć zarzutów. Dariusz Matecki nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Sprawa Dariusza Mateckiego

Prokuratura Krajowa przedstawiła posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu w sumie sześć zarzutów w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości oraz jego zatrudnieniem w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

