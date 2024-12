Dariusz Wieczorek składa rezygnację! Znamy nazwisko potencjalnej nowej minister!

W swoim pożegnalnym wystąpieniu Dariusz Wieczorek podziękował za współpracę i wyraził nadzieję, że jego następczyni będzie kontynuować kluczowe reformy w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. „Znacie mnie Państwo od lat i wiecie, że dla mnie sprawy związane z moją formacją polityczną, funkcjonowaniem w parlamencie, koalicją oraz moją rodziną to są najważniejsze rzeczy, na które zwracam uwagę” – podkreślił Wieczorek.

Presja medialna i fala hejtu

Minister odniósł się także do trudności, z jakimi mierzył się w ostatnich tygodniach, wskazując na presję medialną i negatywne komentarze: „Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie ze względu na różne doniesienia i falę hejtu, która pojawiła się w stosunku do ministerstwa i do mojej osoby” – wyjaśnił.

Decyzja o rezygnacji

Wieczorek zaznaczył, że nie chce, aby te sytuacje miały negatywny wpływ na funkcjonowanie resortu i stabilność koalicji: „Chcę Państwu jednoznacznie oświadczyć, że będę bronił dobrego imienia, że te wszystkie sprawy będę wyjaśniał. Natomiast nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób te doniesienia miały wpływ na rozwój polskiej nauki i funkcjonowanie koalicji” – powiedział, ogłaszając swoją rezygnację.

„Będę bronił dobrego imienia”

Rezygnacja Dariusza Wieczorka stanowi ważny moment dla koalicji rządzącej. Jego decyzja ma na celu zapobieżenie eskalacji konfliktów i ochronę stabilności rządu. Wieczorek zadeklarował pełną współpracę oraz chęć wyjaśnienia wszelkich kontrowersji: „Będę bronił dobrego imienia i wyjaśniał wszystkie sprawy. Wierzę, że moja decyzja przyczyni się do spokojnej pracy na rzecz rozwoju nauki”.

Kim jest potencjalna nowa minister nauki?

Według nieoficjalnych informacji, następczynią Dariusza Wieczorka ma zostać Karolina Zioło-Pużuk – polityczka Lewicy, warszawska radna oraz zastępczyni szefa Kancelarii Senatu od 2020 roku. Jej nominacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez władze państwowe.

Zioło-Pużuk posiada solidne wykształcenie – jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Sheffield w Wielkiej Brytanii. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia ustawicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Hipotetyczne zmiany w resorcie nauki

Środowisko akademickie z niepewnością przygląda się sytuacji i liczy, że ewentualna nominacja Karoliny Zioło-Pużuk przyniesie kontynuację kluczowych reform oraz stabilność w resorcie nauki. Wszystkie prognozy dotyczące jej działań pozostają jednak hipotetyczne do czasu oficjalnego potwierdzenia nowej kandydatury.

Oficjalne decyzje w tej sprawie powinny zostać ogłoszone w najbliższych godzinach!

