Daniel Obajtek straci immunitet? Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek

Daniel Obajtek jak na razie jest chroniony immunitetem przed ewentualnym pociągnięciem do odpowiedzialności. Prokuratura Generalna jednak chce przedstawić mu zarzut popełnienia przestępstwa. Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany do PE przez ministra sprawiedliwości Adama Bodanra 19 grudnia 2024 roku. Procedura zaś ma się rozpocząć w poniedziałek 20 stycznia, kiedy to przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola otworzy sesję PE w Stasburgu.

O co oskarżany jest Daniel Obajtek?

Chodzi o czasy, gdy ten był prezesem Orlenu. Wówczas miał na zlecenie koncernu inwigilować polityków PO, a zlecenia miała dostać firma detektywistyczna Invest Protect z Gdańska. Warto zaznaczyć, że firmą kierował Wojciech Koszczyński, znajomy Daniela Obajtka jeszcze z czasu ich pracy w koncernie Energa. Panowie razem przeszli do Orlenu w 2018 roku.

Pozew przeciw Danielowi Obajtkowi i członkowi zarządu Orlenu Michałowi Rogowi złożyła też sama spółka, która domaga się zwrotu pieniędzy przeznaczanych na prywatne wydatki, jak usługi z zakresu medycyny estetycznej czy wizyty w restauracjach.

Prokuratura chce przesłuchać Daniela Obajtka

W komunikacie Prokuratury Generalnej oznajmiono, że uchylenie immunitetu Daniela Obajtka m a spełniać funkcję prewencyjną i służyć zasadzie, iż wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Chcą także przeprowadzić wobec niego czynności procesowe, w tym przesłuchanie.

Do tej pory śledczym udało się zgromadzić materiał dowody w postaci zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych oraz zebraniu umów, raportów czy faktur VAT, które według prokuratury uzasadniają możliwość podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.

