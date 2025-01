Czy Trump zakończy wojnę na Ukrainę? Sposób lepszy niż sankcje

Tania ropa na szkodę Putina? Coraz więcej sygnałów

- Niższe ceny ropy uderzą w rosyjski budżet bardzo mocno. W grudniu 2024 r. rosyjska nadwyżka handlowa była najniższa od 2020 r. - podkresla Vladyslav Vlasiuk w wypowiedzi dla independent.co.uk. Ta sama publikacja cytuje więcej opinii zwiastujących skuteczność „ekonomicznego szantażu” wobec Putina.

- Administracja Trumpa może spoglądać dalej niż stosowanie sankcji – tym zdaniem inny z rozmówców zwiastuje „sankcje 2.0”.

Rosyjska gospodarka już teraz przezywa trudne chwile, choćby z powodu stóp procentowych powyżej 20%.

Czy Trump zniszczy rosyjską gospodarkę poprzez niskie ceny ropy?

"Chcemy, by OPEC obniżyła cenę ropy, to automatycznie zatrzyma tragedię, która ma miejsce w Ukrainie" - powiedział Trump na lotnisku w Asheville w Karolinie Północnej. Prezydent uniknął odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli kartel nie odpowie na jego nawoływania, lecz powtórzył, że jest to jego zdaniem klucz do "szybkiego zakończenia wojny".

"Jednym ze sposobów szybkiego zakończenia wojny jest, by OPEC przestała zarabiać tyle pieniędzy i obcięła ceny ropy. Teraz mają ją na ładnym i wysokim poziomie i jeśli jest tak wysoko, ta wojna nie zakończy się tak łatwo. Więc mam nadzieję, że oni wezmą się za to, powinni zmniejszyć cenę ropy i to od razu zakończy wojnę" - dodał.

Podobny apel Trump wystosował podczas swojego wirtualnego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Nowy prezydent USA od dawna obwiniał swojego poprzednika o to, że swoją polityką przyczynił się do rosyjskiej inwazji, pozwalając na wysokie ceny ropy naftowej. Jego zdaniem pozwoliło to Rosji sfinansować swoją agresję.

