"Express Biedrzyckiej"

Czy prezydent "napluł na polski rząd"?! Polityk nie miał wątpliwości

Gościem czwartkowego (11.07) "Expressu Biedrzyckiej" był wicemarszałek Senatu Michał Kamińki z PSL-U. - Pan premier Donald Tusk i tak zareagowł bardzo oględnie na to, co zrobił pan prezydent i wykazał się dużą powściągliwością. Mamy do czynienia z prezydentem, który po uzgodnienieach z rządem, , jedzie do Stanów Zjednoczonych, po to, by ten rząd krytykować i oskarżać o rzeczy zupełnie nieprawdziwe - mówił polityk. Andrzej Duda, który udał się na szczyt NATO, w wywiadzie telewizyjnym skrytykował rząd Donalda Tuska i zapowiedział kolejne weta. Polski premier nazwał, to "opluciem".