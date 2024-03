Czy Polska może się obronić przed atakiem Rosji? Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Co się z nim dzieje?

Dołączenie Polski do NATO z pewnością wiele zmieniło jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Choć nie obywa się bez strat, chyba każdy się zgodzi, że korzyści znacznie je przewyższają. Przy okazji rocznicy warto przedyskutować kwestie związane z wojskowością, zwłaszcza biorąc pod uwagę trwającą na Ukrainie Wojnie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany w Radiu Zet, czy jego zdaniem Polska da radę obronić się przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji. Polityk odparł, że tak.

Został także poproszony o odniesienie się do słów generała Waldemara Skrzypczaka, który uznał, że polska armia, tak jak i inne w Europie, nie ma sprzętu i jest „w rozsypce”.

- Są trzy rzeczy, które wpływają na polskie bezpieczeństwo. Pierwsza to wspólnota narodowa, w tym obrona cywilna, druga to siła w sojuszach, a trzecia to dobrze funkcjonująca i dobrze wyposażona polityczna armia – powiedział szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zależy mu, by polskie wojsko prezentowało jak najwyższy poziom, a obecnie przechodzi przez transformację.

- Zawsze stawiajmy sobie poprzeczkę wyżej. Chciałbym mieć najlepszą armię na świecie, chciałbym, żebyśmy mieli najlepsze wyposażenie. Trwa transformacja polskiej armii. Jest zwiększanie zdolności operacyjnych, jest zaangażowanie szersze niż kiedykolwiek – stwierdził.

Wicepremier ujawnił także wyniki najnowszego raportu Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym podano ilość osób chętnych do wstąpienia do armii.

- Chętnych do wstąpienia do wojska polskiego jest najwięcej chyba w ostatnich latach, a na pewno po 89. roku. Od początku marca 1000 osób zgłosiło się do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej – skwitował Władysław Kosiniak-Kamysz.

