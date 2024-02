Czy pójdą śladami Rokity i Ziobry? Typujemy gwiazdy nowych komisji śledczych!

Polacy dowiedzieli się czym są sejmowe komisje śledcze w 2003 roku. Posłowie, pod przewodnictwem prof. Tomasza Nałęcza (75 l.), wyjaśniali tzw. aferę Rywina. Transmitowany na żywo polityczny spektakl przyciągał przed telewizory miliony Polaków. To wtedy rozbłysły gwiazdy Zbigniewa Ziobry (54 l.), czy Jana Marii Rokity (65 l.), ale też wspomnianego profesora Nałęcza. Wydawało się, że komisje śledcze będą już zawsze politycznym złotem, ale żadna z powołanych w kolejnych kadencjach, nie wzbudziła już takiego zainteresowania i nie doprowadziła do politycznego przełomu. Co nie zmienia faktu, że ciągle mogą pomóc w rozkwicie, albo zwinięciu politycznych karier.

- Dariusz Joński (45 l.) i Michał Szczerba (47 l.) już, będąc posłami opozycji, zbudowali sobie wizerunek tych, którzy ścigają PiS. Będą więc mieli okazję wzmocnić ten wizerunek. Magdalena Sroka nie jest tak rozpoznawalna, dla niej komisja może więc być faktycznie trampoliną – tak oprzewodniczących komisji ds. wyborów kopertowych, wiz i Pegasusa opisuje politolog dr Olgierd Annusewicz (47 l.).

Magdalena Sroka z Trzeciej drogi zapewnia nas, że do sprawy podchodzi bardzo poważnie. - Trzeba wszystko wyjaśnić, upublicznić, a winnych ukarać. Moim celem nie jest zdobycie popularności, ale pokazanie jak funkcjonowało państwo PiS. W jakim sposób przekraczano uprawnienia i łamano ludzi- zapewnia nas posłanka klubu PSL. Tymczasem Piotr Król (50 l.) z PiS ostrzega. - To może działać w dwie strony. Przy bardzo rozdmuchanych oczekiwaniach to może być zawód. Im bardziej niektórzy się będą starali udowodnić winę, a jej nie będzie, to tym się pogrążą – mówi poseł.

Nie ulega wątpliwości, że na pracach komisji mogą się też wybić politycy opozycji. W komisji kopertowej trudno nie zwrócić uwagi na prof. Przemysława Czarnka(47 l.) i Pawła Jabłońskiego (38 l.), w wizowej powinni wyróżniać się Marcin Przydacz (39 l.), czy Piotr Kaleta (56 l.), a Jacek Ozdoba (33 l.) w komisji ds. Pegasusa.

O rady dla członków komisji zapytaliśmy profesora Tomasza Nałęcza. - Odłóżcie na dalszy czas przesłuchania, a zajmijcie się gromadzeniem dokumentów i ich analizą. Komisje nie mogą się też spieszyć. Co nagle to po diable – mówi przewodniczący legendarnej już rywinowskiej komisji.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na opinię Olgierda Annusewicza, który twierdzi, że komisje będą niezwykle ważne dla planów i działań premiera Donalda Tuska (67 l.) - Mogą legitymizować działania rządu. Nawet jeżeli będzie poruszał się na granicy prawa, a komisje wykażą liczne nieprawidłowości ekipy PiS, to nie będzie malało społeczne przyzwolenie dla radykalnych działań Tuska i jego ludzi – uważa politolog.

