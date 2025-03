Czy PiS może wymienić kandydata na prezydenta? - "Proszę mnie nie rozśmieszać"

Problem z Morawieckim i jego otoczeniem

Sławomir Mentzen od tygodni goni Karol Nawrockiego. W końcu sondaż Instytutu Badań Pollster dla „SE” pokazał, że kandydat Konfederacji może liczyć na poparcie 22% procent Polaków, a jego rywal popierany przez PiS uzyskał poparcie niższe o jeden punkt. - W PiS są tacy politycy, którzy trzymają kciuki za porażkę Karola Nawrockiego i jego słaby wynik. Ja go wspieram i wierzę, że wygra – mówi nam Bartosz Kownacki (46 l.). - Cały czas jest problem z Mateuszem Morawieckim i jego otoczeniem. On nie tyle liczy na to, że sam będzie kandydatem, co na trzęsienie ziemi w naszym obozie i przejęcie władzy – mówi nam polityk proszący o zachowanie anonimowości.

Mamy świetnego kandydata

Tymczasem niskie notowania Nawrockiego nasuwają pytanie o to, czy PiS może wystawić ostatecznie innego kandydata. - Proszę mnie nie rozśmieszać. Mamy świetnego kandydata i w najbliższych dniach zostanie on zarejestrowany w PKW. Nie zmarnujemy ani jednego dnia tej kampanii, żeby przekonać Polaków do Karola Nawrockiego. Wygramy te wybory – mówi nam Paweł Szefernaker. W podobnym tonie wypowiada się Jacek Sasin (56 l.). - Nawrocki dopiero się rozkręca. Nie ma tematu wymiany kandydata, absolutnie nie bierzemy pod uwagę takiego scenariusza – mówi były wicepremier.

P. CZARNEK: W NASZYCH SONDAŻACH NAWROCKI MA PRZEWAGĘ NAD MENTZENEM