Czy premier Morawiecki przekona ministra Ziobrę? To ostatnia szansa!

Spotkanie ostatniej szansy

Poprzednie spotkanie obu liderów partii koalicyjnych miało miejsce w przeddzień Wigilii i trwało aż sześć godzin. W kluczowych sprawach porozumienia jednak nie osiągnięto. Tym razem znów tematem rozmów będzie głównie kwestia pieniędzy z KPO i szczegóły projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który - wedle zapewnień rządu - ma unijne środki odblokować. Ziobryści mają wątpliwości, czy tak się stanie, minister sprawiedliwości mówi otwarcie o „szantażu ze strony Unii Europejskiej”. Ziobryści wskazują także, że nowa ustawa zdemoluje polskie sądownictwo, ponieważ pozwala podważać status sędziów, a co za tym idzie również naruszać wydane już wyroki. Podobne zastrzeżenia zgłasza prezydent Andrzej Duda.

Czy Morawiecki przekona Ziobrę

Jednak KPO nie będzie jedynym tematem spotkania. Posłowie Solidarnej Polski chcą też rozmawiać o „pewnego rodzaju manifeście ze strony TVP”, jak to ujął Ziobro. Chodzi o tęczowe opaski, które gwiazda Sylwestra Marzeń TVP zespół Black Eyed Peas zaprezentował podczas koncertu. Sam premier próbował łagodzić nastroje przed spotkaniem. - Różne spory są ważne, to jak w rodzinie czasami się spieramy, kłócimy o jakieś drobniejsze rzeczy, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo finansowe, rozwój, perspektywy rozwoju. Na tym chcę się skoncentrować, bo to nie jest tak, że nie przyznaję racji w wielu aspektach, czy naszym sojusznikom, koalicjantom z obozu Zjednoczonej Prawicy czy panu prezydentowi- podkreślał premier. KBAR