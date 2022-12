Rzecznik PiS: Jarosław Kaczyński obecnie przebywa w szpitalu, po nowym roku wracamy do intensywnej pracy w terenie

Spotkanie Morawieckiego z Ziobro

Spotkanie na linii premier - minister sprawiedliwości zapowiedział w piątek przed Wigilią Bożego Narodzenia szef rządu. Mateusz Morawiecki dodał, że wezmą w nim udział także inni przedstawiciele Solidarnej Polski oraz minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. - Będziemy rozmawiać na tematy związane z ewentualnymi zmianami legislacyjnymi, które mogą doprowadzić do odblokowania środków unijnych. Będę pana ministra (sprawiedliwości - red.) bardzo usilnie namawiał do tego, aby nie blokować tych zmian - powiedział premier w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Do zaproszenia premiera na konferencji prasowej odniósł się Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości powiedział, że premier zaproponował spotkanie po okresie poświątecznym z 21 przedstawicielami Solidarnej Polski. - Podziękowałem panu premierowi za tę propozycję, to ważne, aby premier spotkał się z parlamentarzystami, którzy w przyszłości będą musieli podejmować zgodnie z własnym sumieniem ważne decyzje dla Polski - powiedział Zbigniew Ziobro.

Ziobro przekazał, że piątkowe spotkanie ma charakter merytoryczny i jest związane z przygotowaniem kolejnej tury rozmów. - Będziemy rozmawiać o szczegółach. [...] Udajemy się na to spotkanie również z ekspertami ekonomicznymi, oczekując, aby pan premier poinformował nas o tym, o czym do tej pory się nie mówiło, czyli o kosztach KPO. Bo z analiz ekspertów, które uzyskaliśmy w tej sprawie, wynika, że to koszty są bardzo wysokie - podkreślił minister Ziobro.

Spotkanie premiera z ministrem trwało 6 godzin. Zakończyło się w piątek, tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia po godz.21.

