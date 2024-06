Czy Mariusz Błaszczak straci immunitet? W tle rosyjska rakieta z pod Bydgoszczy

Wniosek wpłynął do Sejmu

Powodem złożenia wniosku, jest zarzut publicznego znieważenia z art. 212, co podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

We wniosku padają argumenty, że były szef MON "pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" oraz że wypowiedzi Błaszczaka były "poniżające go w opinii publicznej" – dowiedziała się "Wirtualna Polska".Chodzi o publiczną krytykę ze strony ministra wobec ówczesnego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego. Sprawa dotyczy rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku spadła w lesie pod Bydgoszczą, a została odkryta przypadkiem dopiero kilka miesięcy później. Mariusz Błaszczak oskarżył wówczas generała, że nie poinformował go w grudniu o tym, że rosyjska rakieta wleciała w Polską przestrzeń powietrzną.

Wniosek o uchylenie immunitetu 18 czerwca wpłynął do sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych.

- Procedura jest prosta. Powinna być opinia komisji, potem trafia to na Sejm i jest głosowanie - mówi przewodniczący tej komisji Jarosław Urbaniak z KO.

Błaszczak: "Bardzo ciekawy jest raport NIK

Do sprawy odniósł się także Mariusz Błaszczak:- Wielokrotnie zabierałem na ten temat głos. Jeśli już odwołujemy się do dokumentów, to myślę, że bardzo ciekawy jest raport NIK, na czele której wiemy, kto stoi. A ten raport jest raportem obiektywnym, przedstawia sprawę tak, jak ona przebiegała, mogę powiedzieć wprost - korzystnie dla mnie - przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską były minister obrony.Jeszcze w lipcu zeszłego roku na portalu X ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej powoływało się na raport NIK, o którym dziś mówi Błaszczak.

"Wbrew doniesieniom medialnym, nie zawarto w nim informacji o upadku trzech rakiet na terytorium Polski. Natomiast raport potwierdza to, co minister Błaszczak mówił publicznie - 16 grudnia 2022 r. ani później minister nie był informowany przez Dowódcę Operacyjnego ani Szefa Sztabu Generalnego o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani upadku rakiety" - przekonywał resort.Od początku jednak generałowie twierdzilii, że informacja poszła wyżej i ministerstwo wiedziało o sprawie. Przy tym dwugłosie z jednej strony pojawiły się oskarżenia w stosunku do MON, że próbuje zamieść sprawę pod dywan z uwagi na zbliżające się wtedy wybory oraz przerzucić winę na wojskowych, co było w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami PiS pt. "murem za polskim mundurem". Z drugiej strony generałów podejrzewano o chęć zemsty i polityczne kalkulacje.

W efekcie konfliktu z ministrem Błaszczakiem dwóch najważniejszych wówczas wojskowych - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski - podało się do dymisji. Zrobili to w październiku 2023 r., co mogło zaszkodzić PiS na finiszu kampanii wyborczej do parlamentu.

Rosyjska rakieta w Polsce

Rosyjska rakieta spadła pod Bydgoszczą 17 grudnia 2022 r. w związku ze zmasowanym atakiem na Ukrainę. Był to pocisk manewrujący CH-55, mogący być nosicielem broni jądrowej. W tym przypadku nie był uzbrojony, zamiast głowicy znajdował się w nim cementowy balast. Został użyty jako pozoracyjny cel dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ale miał zboczyć z kursu i znaleźć się w Polsce.

Tego dnia nasza obrona powietrzna zarejestrowała echo pocisku w polskiej przestrzeni powietrznej, poderwano nawet dyżurną parę samolotów, ale ich radary nie zarejestrowały rakiety. Ostatecznie utracono kontakt i nie było wiadomo, gdzie pocisk spadł.Rakieta została odkryta dopiero w kwietniu 2023 r. przez przypadkową turystkę na przejażdżce konnej. W maju minister Błaszczak oświadczył, że MON nie poinformował go w grudniu o rakiecie. Resort przygotował nawet raport, którego konkluzje obciążały generała Piotrowskiego. Napisano w nim m.in., że nie poinformował o sytuacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, służb specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i innych przewidzianych w procedurach służb oraz że w sprawozdaniu operacyjnym z 16 grudnia 2022 r. nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP.

