i Autor: AP Putin

Co knuje Putin?

Czy będzie wkrótce atak na Ukrainę z Białorusi? Niepokojące doniesienia

Rosja i Białoruś przeprowadzą wspólne ćwiczenia dywizji lotniczych – informuje Reuters, powołując się na białoruskie ministerstwo obrony. Mają one trwać w terminie od 16 stycznia do 1 lutego. Reuters już wcześniej informował, że Białoruś przygotowuje się do wspólnych ćwiczeń sił powietrznych z Rosją. Oświadczenie w tej sprawie 5 stycznia wydał resort obrony w Mińsku - informuje RMF24.