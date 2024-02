Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Członek komisji śledczej ds. Pegasusa o Wąsiku i Kamińskim: Panowie, nigdzie nie uciekniecie, komisja po was przyjdzie

jot 13:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

- Tak, ci świadkowie będą wezwani. - przyznał Tomasz Trela pytany o Kamińskiego i Wąsika. Po czym dodał, że była premier może stanąć przed komisją w pierwszej kolejności: - Myślę, że jedną z pierwszych będzie pani Beata Szydło, bo to za jej czasów Pegasus był kupiony i to nie do zabezpieczenia Polski przed terrorystami, tylko po to żeby inwigilować ówczesną opozycję. Sądzę zresztą, że ta lista polityków PiS będzie długa i pewnie będzie się zmieniała, bo zeznania będą powodować poczucie, że wezwani muszą być kolejni.