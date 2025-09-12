Czeka na swój proces ekstradycyjny i sam złapał złodzieja. Niesamowita historia byłego szefa RARS i byłego ambasadora

Były ambasador i szef RARS łapią złodzieja

Za kilkanaście dni odbędzie się proces ekstradycyjny Michała Kuczmierowskiego. Brytyjski sąd zdecyduje czy wydać go polskim organom ścigania, jednak na razie to były szef RARS złapał złodzieja i przekazał go ręce policji. Historia zaczyna się od spaceru Bartosza Cichockiego i Michała Kuczmierowskiego ulicami Londynu. W okolicach słynnej stacji metra Nothing Hill zobaczyli mężczyznę uciekającego przed krzyczącą i wzywającą pomocy kobietą. Prosiła by pomóc jej w złapaniu złodzieja, który chwilę wcześniej wyrwał jej torebkę. - Ruszyliśmy razem, ale mój kolega okazał się szybszy i to on dorwał przestępcę. Miał więzienne tatuaże i nie wyglądał na miłego typa, dlatego Michał go obezwładnił i szybko sprawdził, czy nie ma przy sobie noża. Po kilku minutach na miejscu pojawiła się policja. Wokół nas zebrało się sporo osób, gratulowali odważnej postawy. Potem poszliśmy do kawiarni i tam też szczególnie Michał był fetowany jak lokalny bohater – relacjonuje nam Bartosz Cichocki.

Nie zrobiłem nic takiego

Okazało się, że ujęty mężczyzna jest najprawdopodobniej członkiem większej grupy złodziei. W jego walizce znaleziono min. telefony, paszporty i portfele. Być może zbierał cenne rzeczy ukradzione wcześniej przez jego wspólników. Tymczasem były szef RARS po przekazaniu złodzieja w ręce policji złożył zeznania i został uściskany przez wzruszoną Brytyjkę, która odzyskała torebkę z telefonem, portfelem i dokumentami. - Nic wielkiego nie zrobiłem. Cieszę się, że mogłem pomóc i że udało się odzyskać skradzione rzeczy – mówi nam Kuczmierowski. Okazało się, że były prezes RARS i były ambasador w Kijowie zaprzyjaźnili się w początkach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ten pierwszy przyjeżdżał z transportami do miasta, w którym funkcjonowała ciągle, jako jedna z niewielu, polska placówka dyplomatyczna. - Odwiedzam go w Londynie. Przywiozłem mu kilka rzeczy, których potrzebował ze swojego domu – mówi Cichocki.

Kim jest Kuczmierowski?

Michał Kuczmierowski to były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), odwołany w marcu 2024 r. przez premiera Donalda Tuska. Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego zajmował się min. zarządzaniem rezerwami strategicznymi, w tym zakupami sprzętu medycznego i wojskowego podczas pandemii COVID-19.Oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków dla korzyści majątkowej. Został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Warunkowo zwolniony w styczniu 2025 r. za kaucją. Wkrótce odbędzie się jego proces ekstradycyjny.