Czarzasty reaguje na działania Nawrockiego. Sejm kończy rozmowy z Kancelarią Prezydenta

Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z Kancelarią Prezydenta w sprawie powołania sędziów TK i nie zamierza odpowiadać na kolejne pisma Prezydenta. Czarzasty uważa, że Prezydent wykazuje "złą wolę" i próbuje przeciągać sprawę, a procedura wyboru sędziów została przeprowadzona zgodnie z prawem.

Marszałek podkreślił, że nie da się sprowokować i podtrzymuje decyzję o zakończeniu polemiki w sprawie sędziów TK.

Wybór sześciorga nowych sędziów TK budzi kontrowersje: koalicja rządząca uważa, że Prezydent powinien ich zaprzysiąc, a jego rola jest ceremonialna, natomiast PiS i Kancelaria Prezydenta kwestionują legalność procedury wyboru. PiS złożył skargę do TK, argumentując, że procedura jest niekonstytucyjna.

Marszałek Sejmu poinformował, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło drugie pismo z Kancelarii Prezydenta dotyczące trybu powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze pismo, kwestionujące prawidłowość procedury, zostało zaadresowane dwa tygodnie temu i otrzymało odpowiedź od szefa Kancelarii Sejmu, Marka Siwca. Drugie pismo, jak stwierdził Czarzasty, stanowi polemikę z wcześniejszą odpowiedzią.

- Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z Kancelarią Prezydenta – oświadczył Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że na drugie pismo z Pałacu Prezydenckiego "nie będzie odpowiedzi". Tłumaczył to nie arogancją, lecz przekonaniem, że "stanowisko prezydenta jest takie, żeby tę sprawę przeciągać. Prezydent wykazuje ewidentnie złą wolę". Czarzasty podkreślił, że Sejm stoi na stanowisku, iż cała procedura powołania sędziów została przeprowadzona zgodnie z prawem i regulaminem Sejmu.

- Oczekujemy, żeby pan prezydent przyjął ślubowanie sędziów – dodał.

Marszałek Czarzasty przedstawił listę terminów, w jakich w przeszłości prezydenci przyjmowali ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że większość z nich odbywała się w ciągu kilku dni od powołania przez Sejm, z nielicznymi wyjątkami trwającymi do dwóch tygodni.

- Liczby tych dni mówią o tym, ile można czekać w tej sprawie i jaka jest praktyka. Uważam, że ta praktyka nie powinna być łamana – podkreślił.

Zastrzeżenia PiS do wyboru sędziów TK

Wybór sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy uzyskali poparcie sejmowej większości 13 marca, budzi zastrzeżenia Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja rządząca, wstrzymująca się wcześniej z obsadzaniem wakatów w TK, zdecydowała się na jednoczesne powołanie sędziów, by obsadzić 9 z 15 miejsc w Trybunale.

Kandydatami wybranymi przez Sejm są: sędzia Krystian Markiewicz, mecenas Maciej Taborowski, mecenas Marcin Dziurda, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mecenas Magdalena Bentkowska oraz dr hab. Dariusz Szostek. Kandydaci PiS, prof. Artur Kotowski i mec. Michał Skwarzyński, nie uzyskali poparcia.

Krytyka TK

Polityka koalicji rządzącej wobec TK wynika z krytycznej oceny jego funkcjonowania pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Trybunałowi zarzuca się upolitycznienie (obecnie na jego czele stoi Bogdan Święczkowski, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry) i realizowanie celów politycznych PiS. Próby reformowania Trybunału na poziomie ustawowym napotykają opór ze strony Pałacu Prezydenckiego.

PiS złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że obecna procedura wyboru sędziów jest niekonstytucyjna, ponieważ powinna być regulowana ustawowo, a nie jedynie regulaminem Sejmu. Partia ta uważa, że kumulowanie wakatów i ich jednoczesne obsadzanie daje dominujący wpływ na skład Trybunału konkretnej większości parlamentarnej.

Rola prezydenta

Kwestia zaprzysiężenia sędziów TK przez prezydenta Karola Nawrockiego pozostaje punktem spornym. Koalicja rządząca uważa, że rola prezydenta jest czysto ceremonialna i głowa państwa nie może odmówić zaprzysiężenia. Twierdzi również, że zaprzysiężenie nie jest konieczne do uznania wyboru kandydata na sędziego TK, ponieważ wybór ten dokonuje się w momencie poparcia kandydatury przez Sejm.

Pałac Prezydencki i PiS nie podzielają tego stanowiska. Wskazują na precedens z 2015 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda nie zaprzysiągł sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, co doprowadziło do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny, w odpowiedzi na wniosek PiS, dał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu czas do 17 kwietnia na zajęcie stanowiska w sprawie odebrania ślubowania od nowych sędziów TK.

