Czarnek ostro o LGBT. Jest odpowiedź premiera

Przemysław Czarnek jest częstym gościem w audycjach Radia Maryja i Telewizji Trwam. Ostatnio minister pojawił się w programie "Polski punkt widzenia". Wypowiedział się między innymi na temat dotacji 40 milionów zł dla 42 organizacji pozarządowych i tak zwany program willa plus. Powiedział, kto nie dostanie żadnych środków. - To, że te pieniądze nie trafiły do organizacji lewackich, do promujących ideologię LGBT, gender, seksualizujących dzieci, to jest to, co strasznie zdenerwowało stację TVN, bo tylko ona poświęciła temu uwagę już drugi dzień. My nie będziemy przekazywać żadnych środków ani LGBT, ani organizacjom genderowskim, ani tym, które seksualizują dzieci, bo to jest sprzeczne z konstytucją. My tego robić nie będziemy, choćby nas atakowali nie wiem ile dni – oświadczył Przemysław Czarnek.

Premier odpowiada Czarnkowi

Na słowa ministra edukacji zareagował Mateusz Morawiecki, który podczas konferencji prasowej wsparł Przemysława Czarnka. - Zamierzamy mu podziękować, że stara się wspomagać różne organizacje pozarządowe. Może są organizacje, które w czasach Tuska miały duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone. Dziś te programy są i rozwijają się. One są zawsze oparte o jasne kryteria – oznajmił premier.

Sonda Zgadzasz się ze słowami Przemysława Czarnka? Tak Nie