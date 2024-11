Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

odwiedził USA

Przemysław Czarnek kusi Polonię

Jeden z potencjalnych kandydatów PiS na kandydata na urząd prezydenta, poseł Przemysław Czarnek (47 l.), jest chyba pewien, że to on wystartuje w wyborach. Poleciał bowiem do USA, gdzie zabieg już o głosy Polonii. - Państwo polskie za mało troszczy się o swoje dzieci, które są rozproszone po całym świecie – powiedział naszemu reporterowi w szkole katolickiej w Chicago.