i Autor: Marek Kudelski

Program Super Expressu

Czarnek: poprę ustawy rządu Donalda Tuska

Przemysław Czarnek podkreśla, że in vitro w Polsce jest legalne. Czarnek potwierdza, że jeśli premier powierzy mu stanowisko ministra edukacji, to je przyjmie. A co późnej, kiedy rząd będzie tworzył Tusk? Czarnek przyznaje, że nie poprze rządu Donalda Tuska, ale będzie popierał jego zdaniem dobre ustawy, które np. będą polepszać sytuację rencistów, emerytów, nauczycieli. O czym jeszcze mówił w programie "Wieczorny Express" minister edukacji i nauki w rządzie PiS?