Czarnecki o rolnikach i protestach. Wprost ocenił sytuację

Czy premierowi pogratuluje pan odblokowania środków z KPO bo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w ostatni piątek, że te środki dla Polski odblokowane będą. Sukces Premiera?

Jak tylko będą jak w końcu się zjawią bo trochę taka never-ending story. Jak tylko będą to pogratuluję obu Premierom i Mateuszowi Morawieckiemu i Donaldowi Tuskowi bo przecież ten pierwszy składał wnioski i uzyskał promesę 9 grudnia.

Wniosku ostatecznie nie złożył, pierwszej transzy.

Złożył i uzyskał promesę Komisji Europejskiej jeszcze, kiedy był tym Premierem taki dwu tygodniowym więc oczywiście pogratuluję obu panom bo to będzie polski sukces natomiast najpierw te pieniądze muszą być bo mam wrażenie, że trochę tak Komisja Europejska też na żółwia tą sprawę stawia a to, że pani Ursula Gertrud von der Leyen to obiecała to wynika także, uwaga z jej kampanii wyborczej bo ona przecież chce kandydować po raz kolejny na kadencję szefowej Komisji Europejskiej w związku z tym objeżdża poszczególne kraje, szuka poparcia. To byłby taki wyborczy prezencik dla Polski.

Dzięki także Prawu i Sprawiedliwości czy w dużej mierze Prawu i Sprawiedliwości pani Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. To była dobra decyzja po tych 5 latach? Uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dobrze stawiając na panią Ursulę von der Leyen? Ona przysłużyła się także polskiej sprawie?

Powiedziałbym w ten sposób, że łatwo teraz narzekać i mówić no czemuście tak głosowali. Więc ja tym moim kolegom, którzy się teraz chwalą, że głosowali przeciwko czy nie głosowali mówię w ten sposób. Wtedy zagłosowaliśmy i dzięki naszym głosom i uwaga, głosom węgierskiego Fidesu również została wybrana. Zagłosowaliśmy w ten sposób żeby uniknąć alternatywy jaką wtedy był, uwaga Frans Timmermans więc nie chcieliśmy mieć antypolskiego Fransa Timmermansa, woleliśmy panią von der Leyen. Na tamte czasy wybór był dobry. A rzeczywiście co robiła potem to był duży zawód, tej dymisji komisarzy kolejnych pokazuje, że osoba była kiepskim przywódcą.

Wracając jeszcze do środków podsumujmy to co za rządów Prawa i Sprawiedliwości się wydarzyło bo my już płaciliśmy tę powiększoną składkę czyli spłacaliśmy ten nowy unijny fundusz, fundusz odbudowy, potrącano nam pieniądze na poczet tego kredytu. Sejm przyjmował ustawy takie, jakie chciała Unia Europejska, chodzi o przeniesienie sprawy dyscyplinowania sędziów z Sądu Najwyższego do NSA to też się wydarzyło a pieniędzy nie dostaliśmy. To tak się chyba nie robi biznesów?

Właśnie i dobrze, że pan na to zwrócił uwagę. To pokazuje totalnie złą wolę Komisji Europejskiej

Ograła was Komisja Europejska?

Była to polityka Komisji Europejskiej, która chciała zaszkodzić rządowi, który nie był częścią unijnego mainstreamu i wykorzystała instrumenty właśnie finansowe, które miała tak samo jak wcześniej inna Komisja Europejska jeszcze za czasów pani Merkel i pana Prezydenta Francji pana Sarkoziego instrumenty finansowe wykorzystywała przeciwko rządowi Włoch i Grecji. W Grecji rząd lewicowy, Włoch rząd prawicowy Berlisconiego a w Grecji Papandreou ponieważ te rządy starały się prowadzić niezależną politykę ekonomiczną od Brukseli i dlatego zostały ukarane zostały podjęte działania ekonomiczne przeciwko tym rządom i doprowadzono do dymisji Papandreou w Grecji.

Komisja Europejska obaliła władzę w Polsce?

Nie. Natomiast zrobiła wszystko, to Polacy decydują na szczęście kogo wybierają w Polsce. Natomiast Komisja Europejska zrobiła wszystko żeby władza w Polsce się zmieniła.

Panie pośle jeżeli chodzi o rolników, obecny rząd płaci za błędy rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy sam tego piwa naważył?

Obecny rząd na razie jest zupełnie bezradny jeśli chodzi o Brukselę właśnie. Miało być inaczej, mieli załatwić wszystko z Brukselą natychmiast.

Ale obecny rząd zastał taką sytuację jaką zastał.

Myślę, że to jest miks działań rządu obecnego ale trzeba powiedzieć wprost także fatalnych decyzji podejmowanych na forum Unii jako takiej i także Europarlamentu, chodzi o zielony ład, który rozwścieczył rolników. Ja osobiście, także cała delegacja Prawa i Sprawiedliwości głosowała przeciwko Zielonemu Ładowi a uwaga, PO, PSL, Lewica i jedna przedstawicielka ruchu pana Hołowni w Europarlamencie głosowali za Zielonym Ładem. I myślę, że rolnicy powinni to wiedzieć.

Powinni tez wiedzieć, że komisarzem jeżeli chodzi o rolnictwo przez ostatnie lata był i jest cały czas Janusz Wojciechowski polityk Prawa i Sprawiedliwości. W 2021 roku tak pisał na portalu wtedy Twitter, dzisiaj X, „W sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej. To Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw Program Rolny PiS”. To jak to w końcu jest? To wy jesteście temu winni panie pośle?

Po pierwsze w polityce ważniejsza są zdecydowanie głosowania a nie ćwierkania. Pan Wojciechowski ćwierkał dosyć beztrosko, bezrefleksyjnie na Twitterze i pisał rzeczy, które są trochę, przepraszam megalomańskie, takie pokazujące duże ego. Każdy je ma to ego tylko czasem lepiej je ukrywać. Natomiast ważne są głosowania. Myśmy głosowali przeciwko Zielonemu Ładowi a ówczesna opozycja a dzisiejsza Koalicja 15 Października i 13 Grudnia jak kto woli, głosowała za Zielonym Ładem i tego nikt nie zmieni, także te ćwierknięcia Janusza Wojciechowskiego.

Te ćwierknięcia to jak się domyślam są efektem jakiejś też polityki Janusza wojciechowskiego w Komisji Europejskiej bo chyba to nie jest tak, że co innego w Komisji Europejskiej robił a co innego potem pisał w mediach społecznościowych bo głosowania tak faktycznie wyglądały, to prawda na forum Parlamentu Europejskiego ale Komisja Europejska i działania tam też komisarza Wojciechowskiego to za nie bierze odpowiedzialność Prawo i Sprawiedliwość. To jest wasz komisarz.

Mówiąc tak precyzyjnie w nowej kadencji Komisji Europejskiej dokonano, pani Usrula Gertrud von der Leyen, bądźmy konsekwentni, dokonała pewnych zmian to znaczy tych 7, straszna biurokracja, 27 osób komisji, 7 wiceprzewodniczących mieli pod sobą kilka tek. I na przykład tutaj konkretnie rolnictwo weszło, pan Wojciechowski był w kompetencjach Fransa Timmermansa, który robił konferencje na temat rolnictwa i nawet nie zapraszał tego biednego Wojciechowskiego.

Powinien zrobić konferencje równolegle pan Wojciechowski o tym? Powiedzieć, zrobić awanturę a nie pisać to co pisał? Jest chyba jakiś problem z tym panie pośle?

Jest problem. Żeby było jasne. Pan Wojciechowski pracował ciężko w tej komisji. Tego nie odmawiam natomiast rzeczywiście myślę, że dawał tam się ogrywać przez Fransa Timmermansa w sprawach, uwaga dotyczących wwozu do Polski czy do Unii Europejskiej towarów rolnych, zboża z Ukrainy. Dawał się ogrywać z kolei Premierowi z Łotwy, który za to odpowiada i tutaj jeśli można mieć pretensje do Janusza Wojciechowskiego, że dał tam się po prostu dominować innym.

Ale Prezes Jarosław Kaczyński apelował o to, żeby Wojciechowski podał się do dymisji. On sam mówi, że tego nie zrobi, tak? Rozumiem, że będzie do końca kadencji tej Komisji. Czy pan poseł na przykład rozmawiał z panem Wojciechowskim lub próbował przekonać też do tego ruchu, o który apelował Prezes?

Ja się podejmuję rzeczy, które są możliwe a tu mission impossible.

Ja rozumiem, na wypłatę komisarza spojrzę to też na miejscu pana Wojciechowskiego te parę miesięcy jeszcze wolałbym dojechać.

To pan powiedział to czego mi nie wypadało mówić.

Kariera polityczna już pewnie za bardzo przed panem Wojciechowskim się nie roztacza jakaś szczególna więc domyślam się, że na koniec już ten akcent. O relacje z Ukrainą jeszcze chciałem zapytać. Premier Denys Szmyhal mówił tak, „Sprawa odblokowania granic z Polską powinna zostać rozwiązana do 28 marca. W przeciwnym razie Ukraina może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych”. Tak krótko jak pan skomentuje tę wypowiedź bo w dogrywce jeszcze o tym porozmawiamy.

Jak ktoś ma problemy wewnętrzne, porażki na froncie, wielka korupcja, zmęczenie społeczeństwa wojną i półtora razy wyższe sondaże zdymisjonowanego generała Załużnego niż Prezydenta Zeleńskiego, który wyznaczył Szmyhala no to oni uciekają w ten sposób z …. Polski. To jest zła polityka.

Ale jaka powinna być reakcja Polski no bo tu mamy faktycznie taka trudną sytuację. Z jednej strony pomagamy Ukrainie i rozumiemy w jakiej oni są dramatycznej sytuacji, nieporównywalnej z nami a z drugiej strony reakcja na takie słowa jaka powinna być rządu?

Trzeba poczekać do końca marca do tego spotkania rządów. To nie może być tak, że Zełenski tupie nogą i cały polski rząd patataj, patataj przyjeżdża na granicę. Żądania Ukraińców są jakieś chore pod tym względem i dobrze, że rząd się nie zjawił na tej granicy bo byłoby to niepoważne.

Pochodzi z programu Gość Radia Plus "Sedno sprawy" Jacka Prusinowskiego z dnia 26.02.2024

Opr. MBZ