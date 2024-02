Czarne chmury nad Beatą Szydło. Kiedy przesłuchanie byłej premier?

Komisja ds. Pegasusa to trzecia - obok komisji ds. wyborów kopertowych i komisji ds. afery wizowej - która była zapowiadana jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Po dojściu do władzy opozycji, zapowiedzi te stały się faktem. Na czele komisji ds. Pegasusa stanęła Magdalena Sroka, we wtorek członkowie komisji mają się zająć planowaniem swojej pracy. Jednak zanim do tego doszło, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego udzieliła wywiadu w RMF FM. Opowiedziała m.in. o tym, kto może stanąć przed komisją oraz że prace parlamentarzystów będą miały czasem charakter niejawny, wszystko z uwagi na bardzo wrażliwe informacje. Z jej słów wynika, że członkowie komisji będą chcieli przesłuchać polityków PiS, w tym także byłą premier Beatą Szydło. Dokładna data nie jest jeszcze ustalona. - Na każdym etapie prac komisji możemy mieć do czynienia z dokumentami i informacjami objętymi właśnie tą klauzulą, stąd też moja decyzja o tym, żeby każdy z członków komisji został w sposób szczególny sprawdzony przez ABW - oceniła Magdalena Sroka.

