Cymański przeprasza za Ozdobę, a Ozdoba… Ale się oburzył!

Tadeusz Cymański odniósł się do posta opublikowanego przez Jacka Ozdobę na Twitterze. Przypomnijmy, że wiceminister klimatu napisał „Polska 1 – Tusk 0”, nawiązując do wyniku meczu Polska-Niemcy. Na wpis zareagował nawet były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. – Przepraszam, co to za debil? – napisał.

O tę sytuację Tadeusz Cymański został zapytany na antenie Polsat News. - Ja bym się pod tym nie podpisał. Nie oburzam się, tylko jest mi strasznie smutno, że tak powiedział. Mam przywilej lat i niestety nikt nie jest impregnowany i takie niedobre wypowiedzi, złe wypowiedzi, w wykonaniu każdej formacji zdarzą się będą się zdarzać – stwierdził.

- Ja mogę przeprosić tych, którzy się poczuli tym dotknięci. Mamy swoje zdanie na temat polityki tej pomiędzy krajami, narodami. Ale nikt przytomny nie będzie dolewał oliwy do ognia – dodał Tadeusz Cymański i stwierdził, ze post Jacka Ozdoby był niestosowny.

Jacek Cymański najwyraźniej uznał, ze przeprosiny nie są konieczne i postanowił zripostować kolegę na Twitterze. - Poseł Cymański lubi przepraszać - to ja przeproszę za Tadka. Jako poseł, z ustami pełnymi frazesów, nic nie robił i był bierny w sprawach wrażliwych społecznie – napisał wiceminister.

- Dlatego nie żałujemy, że odszedł. Najgorzej jak słowa rozchodzą się z czynami – dodał na końcu posta. Jak widać Jacek Ozdoba nie stroni ani mocnych żartów pod adresem opozycji ani mocnych słów skierowanych do kolegów z rządu.

Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? 13/15 to marzenie! Pytanie 1 z 15 Oni byli kiedyś posłami w PO i w PiS. Poznajesz ich? Kto jest na zdjęciu: Janusz Palikot Edward Siarka Andrzej Olechowski Dalej