Córki posła KO to piękności! Polityk pochwalił się rodzinnym zdjęciem

Paweł Poncyljusz w wyborach 2023 startuje jako kandydat Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Na kilka dni przed wyborami polityk pochwalił się w sieci zdjęciem z rodziną, niczym wprost z plakatu wyborczego. Poseł od lat jest mężem Edyty Poncyljusz, z którą doczekał się czworga dzieci: dwóch córek i dwóch synów. Do zdjęcia poseł KO dodał piękny wpis dotyczący wsparcia, jakie otrzymał od bliskich w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. - Rodzina zawsze była dla mnie najważniejsza. Kiedy patrzę na moje dzieci, widzę przyszłość naszego kraju. Każde z nich przypomina mi, że moje działania dzisiaj mają wpływ na świat, w którym będą żyć jutro. Bycie rodzicem to nieustanna nauka, walka z wyzwaniami, ale przede wszystkim nieskończona radość i miłość. To właśnie dzięki dzieciom rozumiem dynamicznie zmieniający się świat i dostrzegam potrzebę reform na wielu płaszczyznach - edukacji, tolerancji i obronności. W trakcie tej kampanii wsparcie mojej rodziny było nieocenione. To dzięki nim każdego dnia czerpię siłę do działania i walki o lepsze jutro dla nas wszystkich - napisał polityk.

Kilka lat temu Paweł Poncyljusz zapytany o to, jaką ma receptę na udane życie małżeńskie w rozmowie z Faktem odparł: - Wiemy, na czym każdemu z nas zależy, co jest treścią życia i staramy się to w drugiej osobie zaakceptować, a wręcz podsycać - mówił.

