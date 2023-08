Córka premiera Morawieckiego zaszalała na wakacjach. Szykują się zmiany. Premier już wie

Rodzina Morawieckich się powiększy?

Premier Morawiecki i jego żona Iwona mają dwoje dorosłych dzieci i dwoje w wieku szkolnym. Starsza córka Aleksandra niedawno wyszła za mąż, młodsza Madzia przebywa na wakacyjnym obozie. I właśnie do Madzi premier napisał wzruszający post w mediach społecznościowych. Pod zdjęciem córki w otoczeniu królików Mateusz Morawiecki dodał wpis.- „Poranne zdjęcia od Madzi. Chyba wiem, z jakim zwierzątkiem Madzia wróci z obozu do domu. Kocham Cię córeczko” – napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku.

To nie pierwszy raz jak premier z czułością zwraca się do córki. Po występie Madzi w Teatrze Roma w musicalu "Station" w zeszłym roku, również zamieścił w sieci urocze zdjęcie i napisał na Facebooku - „Jeśli nie znajdę na koniec tygodnia czasu dla moich Bliskich to uznaję go za zmarnowany. A dziś dla całej naszej rodziny wyjątkowy dzień. Nasza córka Madzia wystąpiła w musicalu Station w Teatrze Roma. Cóż mogę powiedzieć? Ojcostwo to wspaniała sprawa. Zwłaszcza w takich momentach. Jestem dziś najszczęśliwszym i najbardziej dumnym z ojców” – napisał premier

Poranne zdjęcia od Madzi, chyba wiem z jakim zwierzątkiem Madzia wróci z obozu do domu. :) ❤️ Kocham Cię córeczko :) pic.twitter.com/ONXWTkPx7W— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 5, 2023

