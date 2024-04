Coraz ostrzej! Kurski był "kulą u nogi PiS"?! Bardzo gorzkie słowa Morawieckiego

To "koniec kariery" Czarzastego? Miller bez żadnej litości! Orka we wpisie w sieci

W programie "Graffiti" na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki skomentował wyniki wyborów samorządowych. - Na pewno trzeba podkreślić, że jest to najwyższy wynik, nie tylko nasz, ale chyba w ogóle partii przez te 25 lat wyborów samorządowych, to naprawdę ogromne osiągnięcie, szczególnie że jeszcze niedawno sondażowo byliśmy za Platformą Obywatelską - oznajmił były premier.

Jego zdaniem PiS uzyskało tak dobry wynik, gdyż "prowadziliśmy merytoryczną, nieagresywną, spokojną kampanię". - Agresja była po drugiej stronie; najazd z każdej możliwej strony, próba prowokowania nas, a my pokazywaliśmy, że ta kampania musi być o VAT, który nagle poszedł do góry, o cenach energii, czy o CPK - przekonywał.

Były premier uderza w Jacka Kurskiego

Podczas wieczoru wyborczego PiS za plecami prezesa Jarosława Kaczyńskiego był, w przeciwieństwie do Morawieckiego, Jacek Kurski (WIĘCEJ: Po ogłoszeniu wyników stanął za plecami Kaczyńskiego. Trzaskowski wprost: Przykro mi). - Przede wszystkim ja nie biegnę teraz tak szybko (wskutek niedawnej kontuzji, po której miał nogę w gipsie - red.), a poza tym w ogóle w takich okolicznościach nie biegnę na scenę. Byłem wśród kierownictwa zwycięskiej partii, a kto jeszcze tam na sam koniec podbiegł, to tego nawet nie zauważyłem - przyznał były premier.

Gdy prowadzący rozmowę dziennikarz przypomniał raport byłego prezesa TVP, który za porażkę PiS w wyborach parlamentarnych obarczył mi.in. Mateusza Morawieckiego, były premier odparł, że może warto się zastanowić, czy "bez krzykliwej, napastliwej, agresywnej polityki telewizji publicznej wynik wyborów parlamentarnych nie byłby jeszcze lepszy".

- Zostawiam to do przemyślenia, ale ten wynik, który osiągnęliśmy bez telewizji publicznej, nie tylko wszystkich nas cieszy, ale również daje do myślenia, jak przyczyniła się tamta agresywna kampania do naszego wyniku wcześniejszego - stwierdził Morawiecki. Dopytywany czy to oznacza, że polityka medialna Kurskiego była "kulą u nogi PiS", Morawiecki odpowiedział bez chwili zawahania: "Tak".

