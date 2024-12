Co zmieni się w polskiej armii za 15 lat? Będzie ważny dokument

Złe wieści dla Hołowni. Co teraz zrobi PSL?

Dyskusja o przyszłości armii jest wyjątkowo aktualna bo na dniach mają się zakończyć prace nad nowym Programem Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039. Dokument ma mówić o 7 priorytetach. To między innymi zwiększanie liczebności rezerw, rozwój obrony powietrznej ,ale też „dronizacja”. - Nie dlatego, że drony mają zastąpić inne sprzęty, ale uzupełnić ich zdolności - mówił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak – Kamysz. Kluczowe dla wizji przyszłości jest obserwowanie tego co dzieje się na Ukrainie. - Kilka tysięcy żołnierzy codziennie w NATO pracuje nad analizą tych wniosków. Musimy wykreować przewagę nie tyle dziś co jutro i przygotować armię na potencjalną konfrontację – mówi szef Sztabu Generalnego WP gen. Janusz Kukuła.

Operacje bojowe na wielką skalę

Tę wizje rozwijał dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz. - Musimy zacząć myśleć kategoriami operacji bojowych na wielką skalę. Pole walki z formacjami liczącymi 80-100 tysięcy żołnierzy. Proszę taką formację wyżywić, dostarczyć jej paliwo, przesunąć i skoordynować – mówił generał. Konferencja „Wnioski z wojny na Ukrainie – wyposażenie i struktura polskiej armii oraz Obrony Cywilnej” jest pierwszą z serii tego typu wydarzeń, które planuje Portal Obronny, przy współpracy z PGZ.