Co za cios dla Donalda Tuska! Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Poważna decyzja Radosława Sikorskiego! Zamyka konsulat Rosji, o co chodzi?

O co chodzi?

Grzegorz Braun nie wytrzymał! Wykrzyczał w Brukseli, co myśli

CBOS opublikował wyniki najnowszego badania zaufania do polityków. Jak z niego wynika, najbardziej Polacy ufają marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, który uzyskał wynik 47 proc. Drugie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowi, któremu zaufanie zadeklarowało 46 proc. respondentów. Tyle samo uzyskał prezydent RP Andrzej Duda. Kolejne miejsce należy do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zaufanie temu politykowi zadeklarowało 42 proc. badanych.

Premier Donald Tusk zajął dopiero piąte miejsce - uzyskał 41 proc. głosów. Więcej osób, bo 44 proc., stwierdziło, że mu nie ufa. Z pewnością to cios dla lider PO, który często podkreśla, jak wiele on i jego rząd robią dla polepszenia życia Polaków. Jak widać, jego słowa oraz czyny nie przemawiają do wyborców tak, jakby mógł sobie tego życzyć...

Komu nie ufają Polacy?

Warto także sprawdzić, komu z polityków Polacy ufają najmniej. Na prowadzenie wysuwa się prezes PiS Jarosław Kaczyński - nie ufa mu 57 proc. badanych. Za nim z wynikiem 53 proc. uplasował się były premier Mateusz Morawiecki. Niechlubne podium zamyka wcześniej wspomniany Donald Tusk.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Ufasz premierowi polskiego rządu Donaldowi Tuskowi? Tak Nie