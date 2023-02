Co z wizytą Bidena w Polsce? Minister zabrał głos

Marcin Przydacz udał się do Waszyngtonu, gdzie wziął udział w briefingu prasowym po zakończeniu rozmów z wiceszefową amerykańskiej dyplomacji Wendy Sherman oraz doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jakem Sullivanem. Wówczas odniósł się do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. - Jak wiemy z ust samego prezydenta Bidena, prezydent Biden zamierza przyjechać do Polski, dzisiejsza rozmowa dotyczyła tych planów na najbliższy czas. Oczywiście szczegóły takiej wizyty będą przekazywane wtedy, kiedy zostanie ustalona konkretna data, ale ta dzisiejsza moja rozmowa (...) to był duży krok naprzód – oświadczył. - Szczegóły będą przekazywane wtedy, kiedy zostanie wskazana konkretna data – dodał. Wcześniej stacje CNN i NBC News donosiły, że być może Joe Biden przyleci do Polski 24 lutego, czyli w dniu rocznicy napaści Rosji na Ukrainę. Podkreślono, że nasz kraj jest kluczowym sojusznikiem NATO, gdzie stacjonują setki amerykańskich żołnierzy. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie prezydent Stanów Zjednoczonych zdecyduje się akurat na tę datę.

Sonda Czy wizyta Joe Bidena w Polsce to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem