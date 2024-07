Co z subwencją PiS? Szef Kancelarii Premiera zajął jasne stanowisko

Jednak to on będzie kandydatem PiS? Zaskakujące wieści

PiS może mieć problemy, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie komitetu wyborczego tej patii. Wtedy klub mógłby stracić do 75 proc. dotacji podmiotowej i subwencji z budżetu państwa. To bez wątpienia byłby czarny scenariusz dla Jarosława Kaczyńskiego.

- Jeśli PKW uzna, że wszystko było OK, to byłaby to kompletnie niezrozumiała decyzja. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z łamaniem przepisów wyborczych w takiej skali - mówił Jan Grabiec w rozmowie z TVP Info.

Kancelaria Premiera przekazała PKW informacje na temat potencjalnych nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej przez PiS. Jan Grabiec przypomniał piknik wojskowy, który jego zdaniem miał być wykorzystany jako sposób na przeprowadzenie agitacji politycznej. Zdaniem szefa Kancelarii Premiera podobnych dowodów jest więcej, a aby PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe wystarczy nawet taki dowód.

Jan Grabiec zwrócił uwagę, że w przeszłości PKW pozbawiała partii subwencji nawet za błędy formalne, tak jak w przypadku Nowoczesnej czy PSL.

Z kolei Jarosław Kaczyński stwierdził, że decyzja PKW to dzień próby dla polskiej demokracji, a odrzucenie sprawozdania jego patii bardzo by jej zaszkodziła. Twierdzi także, że nie ma żadnych powodów do odrzucenia sprawozdania finansowego jego partii.

