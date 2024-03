Co z rekonstrukcją rządu? Tusk miał reagować alergicznie

Co na to prezes?

Donald Tusk wrócił na fotel premiera 13 grudnia 2023 roku. Właśnie mija sto dni pracy jego rządu, to czas podsumowań oraz rozliczania z obietnic wyborczych. We wtorek tradycyjnie obradowała Rada Ministrów, a po niej premier wziął udział w konferencji prasowej. Był tam pytany o rekonstrukcję rządu i odpowiedział bardzo zagadkowo. - Jeśli ktoś z rządu będzie chciał wyjechać do Parlamentu Europejskiego, to przede wszystkim musi wygrać wybory. Żeby wygrać wybory w roli ministra, to trzeba mieć bardzo poważne osiągnięcia. Zobaczymy, która z pań i panów ministrów mają na tyle dobre samopoczucie, że otrzymają szansę w wyborach europejskich - mówił Donald Tusk.

Jak ustalił portal Onet.pl lista ministrów, którzy chcieliby wyjechać do Brukseli, jest dość długa. Mówi się o Bartłomieju Sienkiewiczu oraz o Borysie Budce. Na tym jednak nie koniec. Chęć kandydowania wyrażał również były marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według informacji portalu, Donald Tusk na wszystkie doniesienia o starcie ministrów w wyborach europarlamentu miał reagować alergicznie. - Absolutnie nie będzie szeroko otwartych drzwi w tym zakresie. Za mało czas minęło od wyborów. Priorytetem powinna być praca tutaj, a dopiero potem myślenie o Brukseli. Jeśli ktokolwiek dostanie zielone światło, będą to pojedyncze przypadki - stwierdził w rozmowie z Onetem polityk związany z otoczeniem premiera.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK WYGLĄDA PORANNE BIEGANIE PREMIERA

''Premier Tusk mijał się z prawdą w kontekście CPK'' - Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.