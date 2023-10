Co z koalicją na opozycji? Adam Szłapka ujawnia kulisy

"Debata o Polsce": "Skoro jest drużyna, czemu nie poszła razem do wyborów!?" ZAPIS RELACJI NA ŻYWO [29.10.2023]

Adam Szłapka był jednym z polityków KO, którzy pojawili się na osobistym spotkaniu z Andrzejem Dudą, by opowiedzieć o planach na nowy rząd. Choć cała demokratyczna opozycja przedstawiła wspólnego kandydata na premiera, czyli lidera PO Donalda Tuska, oraz zapewniła o porozumieniu. Jednak podczas oficjalnego oświadczenia prezydent zwrócił uwagę, że umowa koalicyjna nie została podpisana.

- Dlaczego mieliśmy pójść do prezydenta z umową koalicyjną? Nie chodzi o to, żeby szukać argumentów, tylko żeby ten proces przedłużyć - mówił Szłapka. Poszliśmy z jasną informacją, że KO ma swojego kandydata na premiera, jest nim Donald Tusk. Następnego dnia była z taką informacją Lewica i Trzecia Droga, to jest razem 248 posłów. Większość jest jasna – mówił polityk w RMF FM.

Zapewnił także, że rozmowy w sprawie koalicji cały czas są prowadzone w dobrej atmosferze. - Te rozmowy trwają, idą do przodu, są prowadzone w dobrej atmosferze, nie ma żadnych obaw, że nie dojdzie do zbudowania dobrego i sprawnego rządu – stwierdził.

Adam Szłapka podkreślił także, że nikt nie pytał kandydata Zjednoczonej Prawicy na premiera, Mateusza Morawieckiego, o umowę koalicyjną. - W tej sytuacji prezydent ma zadanie tylko i wyłącznie takie, żeby desygnować na premiera lidera większości. Od tego momentu kandydat na premiera desygnowany przez prezydenta ma możliwość budowania formalnie koalicji. Jasna zapowiedź wszystkich trzech ugrupowań powinna być informacją wystarczającą dla prezydenta. Z drugiej strony mamy pana premiera Morawieckiego, który nie ma większości, nie ma żadnej umowy koalicyjnej i jakoś nikt go o to nie pyta – skwitował.

