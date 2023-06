Co planuje Tusk? Hołownia wpadnie w popłoch

4 czerwca, kiedy ulicami Warszawy przeszedł wielki marsz, kompletnie odmienił sondaże. Koalicja Obywatelska zaczęła w sondażach gonić Prawo i Sprawiedliwość. Wniosek jest jeszcze jeden - zdecydowanie osłabnięcie notowań Trzeciej Drogi, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Liderzy obu tych ugrupowań zdecydowali się koalicję, ale należy pamiętać, że muszą teraz wejść przekroczyć ponad 8 procent, by wejść do Sejmu. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że były premier wciąż czeka na to, by ludowcy zdecydowali się wystartować z list Koalicji Obywatelskiej. - Z Szymkiem się nie dogadamy, to się nie sklei. Ale Władek i ludowcy walczą o przetrwanie, a z Hołownią mogą nie przeżyć. To nasi naturalni koalicjanci i w końcu, jak sądzę, się dogadamy. Możemy jeszcze jesienią wystartować wspólnie - powiedział WP jeden z polityków największej partii opozycyjnej. Jak dodał polityk, sytuacja może się zmienić, kiedy sondaże pokażą, że Trzecia Droga balansuje na granicy progu wyborczego.

