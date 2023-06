Co jest najlepszym wsparciem dla rodziny? Wcale nie rozszerzenie 500 plus! Polacy zdecydowali

Co dziś robi była premier?

Chcemy wyższej kwoty wolnej

Politycy prześcigają się w pomysłach na programy społecznej. A które z nich są najbardziej oczekiwane przez Polaków? Sprawdził to IBRIS w badaniu dla „Rzeczpospolitej”. Zdaniem 65,7 proc. badanych podnoszenie kwoty wolnej od podatku jest najlepszym rozwiązaniem wspomagającym rodziny - wynika z sondażu. Na drugiej pozycji znalazła się zaś ulga podatkowa na dzieci (61,5 proc. odpowiedzi). Na trzecim miejscu (26,9 proc.) był waloryzowany program 500+, rozszerzony także na dzieci powyżej 18 lat do czasu zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 26 roku życia.

Waloryzacja 500 plus? Chce jej jedna czwarta Polaków

Tylko 23 proc. badanych odpowiedziało, że najlepsza będzie waloryzacja programu 500 plus. 22,5 proc. kolejnych badanych wskazało, że chciałoby podwyższenia 500 plus do 800 zł.

W sondażu zapytano także, że 500 plus powinno być wypłacane rodzinom najuboższym, które spełniają kryterium dochodowe. Opowiedziało się za tym 53,1 proc. badanych. Zdaniem 20,5 proc. świadczenie nie powinno przysługiwać nikomu, zaś 3,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

