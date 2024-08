Co dalej ze składką zdrowotną? Ważna zapowiedź Petru

W czwartek po godz. 16 w Warszawie odbyło się spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z Ryszardem Petru, Ewą Szymanowską, Marcinem Skonieczką i Sławomirem Ćwikiem z Polski 2050. Było to kolejne spotkanie szefa resortu z przedstawicielami koalicyjnych ugrupowań w sprawie rządowego projektu o obniżeniu składki zdrowotnej.

Po rozmowach Petru powiedział dziennikarzom, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. "Umówiliśmy się, że będziemy teraz pracować na roboczo - na poziomie Excela - tak, żeby w ciągu najbliższych tygodni wypracować dobre rozwiązanie dla wszystkich ludzi aktywnych zawodowo, szczególnie przedsiębiorców" - przekazał polityk. Dodał, że jest "umiarkowanym optymistą", jeżeli chodzi o przygotowanie rządowego stanowiska przed pierwszym powakacyjnym posiedzeniem Sejmu (11-13 września). Posłom Polski 2050 zależy na tym, żeby zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2025 r.

Petru przekazał, że w najbliższych dniach odbędą się spotkania robocze przedstawicieli Polski 2050 z dyrektorami oraz wicedyrektorami departamentów resortu finansów. Przekonywał, że potrzebne są spotkania.

Według polityka gotowy projekt będzie uwzględniał ograniczenia budżetowe. "Chcemy mieć pewność, że ZUS będzie w stanie ten cały system w przyszłym roku obsługiwać" - zaznaczył. "To ma być koalicyjny projekt na końcu dnia, a nie tylko nasz. Cieszymy się, że myśmy to zainicjowali, ale ważne, żeby cała koalicja to poparła i doprowadziła do tego, żeby Andrzej Duda nie miał wyjścia i to podpisał" - wskazał.

Za nami bardzo dobre i konstruktywne spotkanie z przedstawicielami @PL_2050 w sprawie składki zdrowotnej. Szukamy najlepszego rozwiązania.— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) August 8, 2024

