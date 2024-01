Co dalej z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? Nowe informacje dadzą nadzieję ich żonom

Tak pójdą do wyborów. Rządząca koalicja w dwóch blokach

Mariusz Kamiński w szpitalu

Mariusz Kamiński przebywa w areszcie od 9 stycznia, kiedy został zatrzymany przez policję. Krótko po zatrzymaniu rozpoczął protest głodowy, a co jakiś czas pojawiają się niepokojące doniesienia na temat jego zdrowia. Komitet Obrony Więźniów Politycznych poinformował w poniedziałek wieczorem na serwisie X o nagłym pogorszeniu się zdrowia Mariusza Kamińskiego, przez które konieczne było przetransportowanie go szpitala cywilnego. Polityk miał trafić na SOR. - W związku z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia Minister Mariusz Kamiński został przewieziony do szpitala w Radomiu. Jego stan jest poważny, bliscy Ministra czekają na informacje od lekarza. Obecnie trwają badania - przekazano.

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, Kamiński po przejściu badań w szpitalu cywilnym został natychmiast przetransportowany z powrotem do Aresztu Śledczego w Radomiu.

W sieci pojawił się też film z karetką, która zabierała go z zakładu karnego:

PiS liczy na przełom

W styczniu Andrzej Duda postanowił wszcząć tzw. procedurę ułaskawieniową - w oparciu o Kodeks postępowania karnego, cedując odpowiedzialność za ten proces na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Ze słów ministra sprawiedliwości - a także nieoficjalnych informacji płynących z rządu - wynika, że dokumenty ws. skazanych ministrów mogą trafić do Kancelarii Prezydenta jeszcze w tym tygodniu. Na razie wciąż trwa ich analiza.

Według Wirtualnej Polski w kuluarach mówią o tym również politycy PiS. Przyznają ponadto, że bardzo niepokoi ich stan zdrowia Mariusza Kamińskiego. - Bodnar musi być tego świadomy. Jeśli coś się stanie, to on za to "beknie - twierdzi jeden z posłów PiS.

- Naszym zdaniem prezydent poczeka na papiery od Bodnara i wtedy podejmie decyzję o ułaskawieniu. Niezależnie od tego, jaka będzie opinia ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Dla prezydenta ona i tak nie będzie wiążąca - miał stwierdzić ważny polityk PiS.

Zastępczyni Bodnara zabiera głos

W programie "Graffiti" stacji Polsat News wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart została we wtorek rano zapytana, kiedy dokumenty z opinią w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego zostaną przekazane prezydentowi przez ministra sprawiedliwości. - Myślę, że w najbliższym czasie. Nawet dzisiaj, najdalej jutro może się to zdarzyć - odpowiedziała. - Proszę wziąć pod uwagę, że opinia prokuratora Generalnego wymaga znajomości akt. Te akta są bardzo obszerne. To są również akta tajne. Samo uzasadnianie ma kilkadziesiąt stron. Przygotowanie takiej opinii zajmuje czas. Na pewno nie jest tak, że pan profesor Adam Bodnar przetrzymuje dokumenty - dodała.

- Wolność panów Wąsika i Kamińskiego są wyłącznie w rękach pana prezydenta. Uważam, że nie ma przesłanek, aby Prokurator Generalny zastosował przerwę w odbywaniu kary. Ona powinna być stosowana, kiedy istnieją szczególne względy. Może być nimi stan zdrowia, ale przede wszystkim, kiedy zostało niewiele do końca kary. Dzisiaj jest 14 dzień, gdyby ot było dwa tygodnie do końca kary, bylibyśmy w innej sytuacji - oceniła.

