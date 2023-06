Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Cimoszewicz: Tylko jedna lista jest szansą dla opozycji

Włodzimierz Cimoszewicz w rozmowie z Kamilą Biedrzycką w "Expressie Biedrzyckiej" ocenił: - Jeśli jest się opozycją krytykującą działalność rządzących, to zachowuje się konsekwentnie. Do czego zmierza pan Hołownia właśnie w takim momencie przy pomocy tego typu inicjatyw? Pan Czarnek zresztą podsumował to jeszcze tego samego dnia i to w sposób bardzo bolesny dla pana Hołowni i Kosiniaka. To jest po prostu niemądre. Tak się nie robi polityki. (…) Oni znajdują się w coraz gorszym położeniu, ale mają z tego jedno dobre wyjście dla siebie i całej opozycji: stworzyć jedną listę. Obejrzyj całą rozmowę.