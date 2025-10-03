Chcieli ułaskawień od prezydenta Nawrockiego. Ich wnioski zostały odrzucone

Prawo łaski - jak działa Karol Nawrocki? "Nie podjął żadnej decyzji w przedmiocie stosowania prawa łaski "

O działaniach Karola Nawrockiego ws. prawa łaski informuje dziennik "Rzeczpospolita", która zwraca uwagę na to, że obecna kancelaria nie publikuje informacji o zastosowaniu lub odmowie zastosowania prawa łaski przez głowę państwa, tak jak robili to poprzednicy. Kancelaria prezydenta Nawrockiego zapytana o to odpowiedziała gazecie: - Komunikaty prasowe dotyczące stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski będą publikowane na stronie www.prezydent.pl – dokładnie na takich samych zasadach, jak miało to miejsce w poprzednich latach – przekazano w odpowiedzi przesłanej do redakcji "Rzeczpospolitej".

Jednocześnie w odpowiedzi z kancelarii zaznaczono, że: - (...) od 6 sierpnia 2025 r. Prokurator Generalny przedłożył Prezydentowi RP – 12 wniosków w sprawie ułaskawienia. Dotychczas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Karol Nawrocki nie podjął żadnej decyzji w przedmiocie stosowania prawa łaski.

Znana jest natomiast lista wnioskodawców, którzy starali się o zastosowanie wobec nich prawa łaski. Prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego odpowiedziała gazecie, że: - W okresie od 6 sierpnia do 30 września 2025 r. Prokurator Generalny skierował we wskazanym trybie 14 wniosków – wszystkie zawierały negatywne stanowiska co do ułaskawienia objętych nimi osób skazanych – powiadomiła i jednocześnie podkreśliła, że żadna z tych spraw nie dotyczy osób publicznych.

Kto chciał łaski od prezydenta?

Kogo więc dotyczy? Jak czytamy na rp.pl: w kilku przypadkach kierowców, a w tym dwóch skazanych za spowodowanie wypadków ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 k.k. (a więc w sposób nieumyślny), proszących o skrócenie dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale też mężczyzny skazanego za znęcanie, gwałt i grożenie świadkowi (u prezydenta chciał uzyskać uchylenie zakazów, które dotyczą zbliżania się do pokrzywdzonych). Wśród spraw jest też ta dotycząca sprawy obywatelki polskiej skazanej przez sąd w Irlandii w 2016 r. na karę dożywocia za zabójstwo.

Prawo łaski - kompetencje prezydenta

Zgodnie z art. 139 Konstytucji Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Prezydent RP stosuje prawo łaski w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych.

Konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia odnoszącego się do procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego. Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd, gdy wymagają tego względy humanitaryzmu i sprawiedliwości, a nie można uczynić im zadość w drodze postępowania sądowego oraz gdy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia. Akt łaski – jako konstytucyjnie określona kompetencja Głowy Państwa – nie podlega kontroli. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez Głowę Państwa. Decyzję w przedmiocie stosowania prawa łaski – ułaskawieniu lub odmowie zastosowania tego prawa – prezydent podejmuje samodzielnie.

