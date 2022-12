Cezary Tomczyk ostro o Szydło. Nie będzie jej miło

Polityk PO, Cezary Tomczyk został zapytany przez Kamilę Biedrzycką, o sprawę projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Co dalej z tą sprawą? - W przypadku PiS nikt nic nie wie. My jesteśmy w stanie poprzeć ustawę, która będzie dobra. To co pokazuje sytuacja, jak wtrącił się prezydent. Ja mam złe zdanie o prezydencie Dudzie, ale przynajmniej teoretycznie powinien stać na straży konstytucji. Ale wtedy, gdy premier Morawiecki uzgadnia wszystko, to okazuje się, że pierwszą osobą, która strzela torpedą jest Szydło. Widać, że obóz zjednoczonej prawicy jest w rozkładzie - ocenił polityk PO. Dodając, że właśnie była premier Szydło dała znać, że zrobiłaby inaczej niż premier. Czy to znaczy, że ma ochotę na powrót i zostanie premierem? - Myślę, że jest rozżalona. Może myśli o tym, by być kandydatem na prezydenta, ale ja takiego prezydenta sobie nie życzę.