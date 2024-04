i Autor: Kancelaria sejmu/Łukasz Błasikiewicz/Wikipedia Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

oficjalny komunikat

"Celowo dążono do usunięcia" Mariana Banasia? Jest zawiadomienie do prokuratury

pmar 9:55

W poniedziałkowy poranek Najwyższa Izba Kontroli opublikowała oficjalny komunikat. Jak poinformowano, Marian Banaś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Miało ono polegać na celowym dążeniu do usunięcia go z funkcji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienie dotyczy również przygotowywania się do popełnienia tego przestępstwa, w tym prób bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe prezesa NIK.