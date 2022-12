Lech Wałęsa nazywa żonę Danutę "największą pijawą". Ale dlaczego?!

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Wczoraj Mikołajki, a już niedługo święta Bożego Narodzenia, prezenty, choinka. A jak będzie w gdańskim domu Lecha Wałęsy i jego żony Danuty? Czy będą podarki i świąteczny nastrój? - Ja nie mam pieniędzy! - mówi nam na wstępie legendarny twórca „Solidarności” Lech Wałęsa.

I choć były prezydent podróżuje po świecie - w ostatnim czasie był m.in. w Stanach Zjednoczonych - i zarabia pieniądze, to jednak nie podniósł się jeszcze finansowo po pandemii na tyle, aby sprawiać prezenty rodzinie. W rozmowie z "Super Expressem" smutno przyznaje, że pieniądze go opuściły.

- Zbankrutowałem. Ale powoli się podnoszę. Takie dziury mi się porobiły, a ja mam za dużą rodzinę. I mnie szantażują, i jaki mam wybór? Muszę im dawać pieniądze – opowiada nam zmartwiony Lech Wałęsa.

Były prezydent ujawnia, jak jego najbliżsi zwracają się do niego i drążą temat pieniędzy. - Mówią do mnie tak: Stary, ty musisz mieć pieniądze, i nie gadaj, że nie masz! Tak mi mówi rodzina. I muszę im dawać. Wszyscy tak robią. A żona to największa pijawa! - kwituje w rozmowie z „Super Expressem” były prezydent Lech Wałęsa.

