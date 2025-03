i Autor: pixabay.com

Oczekują pokoju i wsparcia

Byli premierzy wzywają Trumpa do odbudowy dialogu z Ukrainą. Robi się ostro

Byli premierzy Ukrainy, Australii, Szwecji i Estonii wystosowali list otwarty do Donalda Trumpa, ostrzegając, że rozłam między USA a Europą to spełnienie marzeń Kremla. Wzywają prezydenta do przywrócenia strategicznego dialogu z Kijowem, podkreślając, że "tylko jedność Zachodu może zagwarantować globalny pokój i bezpieczeństwo".