Byłem w supertajnym skarbcu NBP! Każda sztabka to 5 milionów złotych!

Informacja o lokalizacji skarbca ze złotem to jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic w Polsce. Do skarbca wpuszczono kilkoro dziennikarzy oraz laureatów „Złotego konkursu dla polskich rodzin”. - Jesteście pierwszymi gośćmi, którzy kiedykolwiek weszli do tego skarbca. Wszystkie sztabki złota, które tutaj widzicie, zostały sprowadzone do Polski w 2019 roku. Średnio każda sztaba waży 12,5 kilograma – oznajmiła nam Barbara Jaroszek, Główny Skarbnik NBP, gdy już byliśmy wewnątrz skarbca.

Naszej drodze do tego ukrywanego w największej tajemnicy miejsca towarzyszyły wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Z Warszawy jechaliśmy kilka godzin. Następnie odebrano nam telefony. Nie mogliśmy mieć ze sobą żadnego sprzętu do rejestrowania dźwięków, czy obrazu. Przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa. I zostaliśmy zaproszeni do... specjalnych bankowozów. W jednym mogły jechać maksymalnie trzy osoby. Dopiero nimi podjechaliśmy do skarbca. Po wejściu do budynku ustawiono nas przed windą. To nią dostaliśmy się do pomieszczenia, gdzie za pancernymi drzwiami jest skarbiec. Każdy nasz krok czujnie obserwowali uzbrojeni po zęby ochroniarze. Na specjalnych podestach były ustawione skrzynie ze sztabkami złota.

- Zaczęliśmy kupować, kiedy złoto było tanie. Polska ma dzisiaj już ponad 500 ton złota [dla porównania w 2016 roku NBP miał 102 tony złota – red.], a jego udział w rezerwach przekroczył 20%. To efekt przemyślanej, długofalowej strategii, którą konsekwentnie realizujemy, by wzmocnić bezpieczeństwo finansowe naszego kraju i zapewnić przyszłym pokoleniom stabilność – wyjaśniał nam prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński opowiadał o roli złota na światowych rynkach, o inwestycjach w złoto.

Ponad 100 ton złota Narodowego Banku Polskiego znajduje się w tajnych skarbcach w Polsce. Pozostałe około 400 ton są w skarbcach w Nowym Jorku i Londynie. Aktualnie, dzięki inwestowaniu w złoto, jesteśmy trzynastym największym posiadaczem złota na świecie. A niedługo przekroczymy wielkość zasobów Europejskiego Banku Centralnego, który posiada 506,5 tony złota. - Złoto to najbezpieczniejsze aktywo rezerwowe. Jest wolne od bezpośrednich powiązań z polityką gospodarczą jakiegokolwiek kraju, odporne na kryzysy i zachowuje realną wartość w długim okresie. To symbol stabilności, który zwiększa naszą wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów zagranicznych – dodaje prezes Glapiński. - Wizyta zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Już same procedury bezpieczeństwa budziły duże emocje. Ta ściana złota robi niesamowite wrażenie. Tysiące sztabek – zachwalali laureaci konkursu NBP.